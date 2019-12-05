Юные владимирские каратисты смогут научиться боевому искусству у настоящего самурая

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-05T13:50:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Уникальное событие в спортивной жизни Владимира произойдет на этой неделе. Учебно-тренировочные сборы по каратэ проведут лучшие специалисты в своем деле - Танака Такенори 8 Дан JKS и Алексей Хатнюк 5 Дан JKS.

Сенсэй Танака – потомственный самурай, тонкости боевого искусства в его роду веками передавались от отца к сыну. Почти семь десятилетий он посвятил философии и мастерству каратэ. Пять лет Танака входил в десятку лучших бойцов Японии, внеся свою лепту в приобщение боевого искусства к олимпийским видам спорта. На Олимпиаде-2020 каратэ впервые войдет в программу состязаний.

Алексей Хатнюк – неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Украины. Его стаж занятий каратэ – 32 года. Вот у таких мастеров юные спортсмены Владимира и области будут перенимать тонкости боевого искусства.

Учебно-тренировочные сборы проводит Владимирская региональная общественная организация «Спортивный клуб «САН-РИН».

Сборы будут проходить 6 и 7 декабря с 10.00 до 20.00

8 декабря в 09.30 показательными выступлениями откроется Турнир памяти основателя и первого руководителя клуба «САН-РИН» Андрея Евдокимова.

Место проведения: Спортивный центр «Молодежный» (ул. Егорова, 3 А)

ИСТОЧНИК KP.RU