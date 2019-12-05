В Бараки обещают пустить новые автобусные маршруты из Владимира, Вяткино и Судогды

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-05T13:13:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В областном департаменте транспорта разрабатывают новые автобусные маршруты «Владимир - Бараки», «Судогда - Бараки» и «Вяткино - Бараки». Необходимость в них появилась после реконструкции дороги Владимир-Муром-Арзамас.

Пока автобусы ездили по старой дороги, в Бараках останавливалась целая куча межгородских и межобластных маршрутов, всего через деревню проходило 63 рейса в день. После открытия обхода Бараков транзитные маршруты перестали заезжать в деревню, и у жителей остались только маршрут №139 «Владимир – Вяткино» (6 заездов в сутки) и №123 «Владимир – Ново-Петрово» (2 заезда в сутки). Их обслуживает ООО «ЕвроТрансВладимир».

Как сообщает областная администрация, в ноябре компания направила в департамент предложение изменить расписание движения на маршруте №139, но получила отказ. Тогда 28 ноября ООО «ЕвроТрансВладимир» заявило от отказе от перевозок по целому ряду межмуниципальных пригородных и междугородных маршрутов, в том числе - в Бараки. В ответ департамент предупредил, что если перевозчик не будет заезжать в Бараки, договор с ним будет расторгнут.

Причина, по которой и ООО «ЕвроТрансВладимир», и другие перевозчики отказались заезжать в Бараки - пресловутый отказ от левых поворотов на трассе М-7. Теперь, чтобы попасть в деревню, автобусам, идущим из Владимира, надо делать разворотную петлю в 2,5 километра.

Областная администрация пытается договориться с перевозчиками, но пока успех достигнут наполовину.

При двжиении в сторону Владимира автобусы будут заезжать в Бараки с обязательной посадкой/высадкой пассажиров на четырёх остановочных пунктах деревни. А при движении из Владимира пассажиров будут сажать и высаживать «по требованию» на остановке на новой трассе вблизи д.Бараки (Бараки-2). От нее около 2 километров до деревни пешком по неосвещенной дороге.

Единственный выход для жителей Бараков - запуск отдельных автобусов, но когда это будет - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU