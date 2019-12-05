Владимирский полицейский дал банку с порохом бездомному, а потом его задержал

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-05T10:24:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его обвиняют в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, подлоге и незаконном приобретении, передаче и хранении взрывчатых веществ.

По данным Фрунзенского райсуда, с апреля 2018 года мужчина работал старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска в полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру. Чтобы повысить показатели своей службы, он задумал фиктивное преступление. Для этого он передал банку с бездымным порохом человеку без определенного места жительства. В этот же день в рамках операции "Оружие" полицейский задержал бездомного в присутствии знакомых, которые согласились стать понятыми. Полицейский забрал у бездомного банку с порохом и составил протокол.

Сотрудник был уволен из органов внутренних дел, а его руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU