2019-12-05T10:24:59+03:00
Происшествия

Владимирский полицейский дал банку с порохом бездомному, а потом его задержал

Сотрудник был уволен из органов внутренних дел
Валерия ПРОНИНА
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Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его обвиняют в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, подлоге и незаконном приобретении, передаче и хранении взрывчатых веществ.

По данным Фрунзенского райсуда, с апреля 2018 года мужчина работал старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска в полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру. Чтобы повысить показатели своей службы, он задумал фиктивное преступление. Для этого он передал банку с бездымным порохом человеку без определенного места жительства. В этот же день в рамках операции "Оружие" полицейский задержал бездомного в присутствии знакомых, которые согласились стать понятыми. Полицейский забрал у бездомного банку с порохом и составил протокол.

Сотрудник был уволен из органов внутренних дел, а его руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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