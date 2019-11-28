"Мусорную" реформу во Владимирской области запускают 1 декабря, а оператор 2 зоны пока не найден

28 Нояб. 19:56 2019-11-28T19:56:18+03:00

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"Мусорную" реформу во Владимирской области запустят 1 декабря. Работу должны начать три региональных оператора по обращению с отходами. Но до сих пор не найден оператор второй зоны, в которую входят Владимир, Ковров, Радужный, Гороховецкий, Вязниковский, Камешковский, Ковровский,Судогодский и Суздальский районы. Конкурс открыт по сей день.

- Вторая зона не запускается. Но мусор будет вывозиться как и раньше, - сообщил врио первого заместителя губернатора Александр Байер. - У двоих утвержденных операторов уже есть готовность, более того, администрация со своей стороны организует штаб - так мы его назвали, потому что у регоператоров сотни звонков. При запуске системы сотни превратятся в тысячи звонивших. Нужно грамотно и четко ответить на каждый звонок. Для этого будет создана "горячая линия".

Напомним, что на западе мусорные потоки будет контролировать компания "Хартия", а на юго-востоке - «Экотранс». Впервые они выставят коммунальные платежи уже в конце декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU