ВТБ и Республика Башкортостан заключили дополнительное соглашение к концессии о реализации проекта

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-20T16:14:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Подписание прошло в рамках 11-го Инвестиционного Форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!".

ООО "Башкирская концессионная компания" (БКК), компания группы ВТБ, и Республика Башкортостан (РБ) подписали дополнительные условия к концессионному соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги в Республике Башкортостан - нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 "Урал"("Восточный выезд").

Стоимость строительства составит 33,5 млрд рублей (с учетом НДС). Проект будет профинансирован за счет средств капитального гранта в размере 24,5 млрд рублей, а также средств частных инвесторов и финансовых организаций. В рамках концессионного соглашения планируется завершение строительства тоннеля, строительство мостового перехода через р. Уфа и автомобильной дороги, а также создание системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением. Ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с концессионным соглашением ожидается в 2024 году.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил: "Восточный выезд" является крупнейшим инфраструктурным проектом в Республике, реализация которого существенно снизит нагрузку на уличную дорожную сеть, сократит время выезда на федеральную трассу М-5 и создаст возможность для развития новых районов города Уфа".

"Подписанное соглашение даёт старт очень важному инфраструктурному проекту для Уфы. По сути, мы создаём новый выезд из центральной части Уфы на федеральную трассу М5, - подчеркнул Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, - в целом для Республики сегодняшнее соглашение имеет особое значение. Потому что это первый масштабный, крупный проект государственно-частного партнёрства. И мы надеемся, что оно станет добрым началом для других проектов, которые мы реализуем совместно с банком ВТБ".

ИСТОЧНИК KP.RU