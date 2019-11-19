2019-11-19T19:19:24+03:00
Общество

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении экс-главврача Владимирской ОКБ

Любовь Быкова подозревается в получение взятки в особо крупном размере
Ирина Мальцева
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По версии следствия, в течение этого года бывший главный врач областной больницы получила от заинтересованных лиц в качестве взятки один миллион 450 тысяч рублей. Взамен за эти деньги руководитель оказывала покровительство и попустительство по службе коммерческим структурам, участвовавшим в конкурсах на поставку медицинского оборудования и услуг для нужд клиники. Напомним, бывшему главному врачу Областной клинической больницы в рамках ранее возбужденного уголовного дела уже предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств при расходовании государственных денег в рамках национального проекта «Здравоохранение» на приобретение томографа по завышенной цене. По ходатайству следователя СК России судом в отношении Быковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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