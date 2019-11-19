2019-11-19T17:25:11+03:00
Общество

В Кольчугине восстановят сгоревший дом, где проживало 14 человек

Часть работ будет выполнена Фондом капитального ремонта
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 ноября в Кольчугине загорелся 30-квартирный дом на улице Ульяновской. В этом доме проживало 14 человек - заселено было только 10 квартир. К счастью, никто не пострадал.

14 ноября сотрудники Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области обследовали сгоревший дом. Пожар повредил стропильную систему, кровлю, систему отопления, перекрытия чердака. Кроме того, вышла из строя система электроснабжения.

По итогам обследования принято решение, что часть работ: капремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (верхний розлив) и электроснабжения – будет выполнена Фондом капитального ремонта. Подрядные организации привлекут без проведения конкурса.

Первоочередные работы по восстановлению чердачных перекрытий пострадавшего дома организует администрация Кольчугинского района. После этого начнутся остальные восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
Москвичка поколотила судебного пристава из Юрьев-Польского
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!" стартует 20 ноября
ВТБ Лизинг увеличил скидку на автомобили Renault
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт "Мир" - Maestro
Tele2 и Владимир Сипягин заключили соглашение на 400 млн рублей
Экс-супруг притворившейся мертвой жительницы Суздаля получил 7 лет колонии за покушение на убийство
Уволен директор владимирского стадиона "Торпедо" Лев Антонов
На берегу Оки в Муромском районе нашли тело мужчины
Владимирская квартира вошла в топ-5 самых больших и дорогих апартаментов Центра России