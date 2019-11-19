В Кольчугине восстановят сгоревший дом, где проживало 14 человек

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-19T17:25:11+03:00

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13 ноября в Кольчугине загорелся 30-квартирный дом на улице Ульяновской. В этом доме проживало 14 человек - заселено было только 10 квартир. К счастью, никто не пострадал.

14 ноября сотрудники Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области обследовали сгоревший дом. Пожар повредил стропильную систему, кровлю, систему отопления, перекрытия чердака. Кроме того, вышла из строя система электроснабжения.

По итогам обследования принято решение, что часть работ: капремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (верхний розлив) и электроснабжения – будет выполнена Фондом капитального ремонта. Подрядные организации привлекут без проведения конкурса.

Первоочередные работы по восстановлению чердачных перекрытий пострадавшего дома организует администрация Кольчугинского района. После этого начнутся остальные восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU