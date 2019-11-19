Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-19T16:31:00+03:00

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В рамках SOC-Форума 2019, проходящего в Москве 19-20 ноября, «Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП» компании «Ростелеком-Солар» представила первый регулярный аналитический отчет об уязвимостях, выявленных в популярных компонентах автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Почти три четверти (72%) всех выявленных уязвимостей относятся к высокому или критическому уровню опасности1. Основная масса уязвимостей имеет сетевой вектор, то есть для их эксплуатации нужен только сетевой доступ к атакуемой системе.

Специалисты «Лаборатории кибербезопасности АСУ ТП» проанализировали более 170 новых уязвимостей, выявленных в программном обеспечении и программно-аппаратных комплексах (ПАК), которые массово используются в электроэнергетике, нефтегазовой и химической промышленности, на производственных предприятиях, а также для автоматизации инженерных систем и домашней автоматизации.

«По нашим оценкам, по всему миру около 20% уязвимостей выявляются в промышленном сетевом оборудовании. При этом многие международные промышленные компании, в том числе Schneider Electric, в последнее время публикуют бюллетени по кибербезопасности, в том числе по уязвимостям, исключительно на собственных ресурсах или, в лучшем случае, передают их только в национальные CERT. Это приводит к снижению информированности предприятий о возможных векторах кибератак на технологические сегменты инфраструктуры и, как результат, к снижению общего уровня защищенности», – рассказал Владимир Карантаев, руководитель направления кибербезопасности АСУ ТП компании «Ростелеком-Солар».

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ИСТОЧНИК KP.RU