2019-11-19T16:28:14+03:00
Общество

Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»

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«Ростелеком» запускает новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз» для абонентов-участников программы «Бонус». В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких к любимому празднику.

Для участия в игре нужно авторизоваться на сайте igra.rt.ru, получить снежки за бонусы, и как можно чаще бросать снежки в хлопушки-игрушки на новогодней онлайн-елке — в них спрятаны заветные призы.

Чем больше точных попаданий — тем больше шансов выиграть суперпризы: электронные подарочные сертификаты номиналом 10 000 рублей на любые покупки в М.Видео и номиналом 30 000 рублей на грандиозный шопинг в OZON.ru. Суперпризы разыгрываются каждую неделю.

Всего «Ростелеком» приготовил более 400 000 ценных призов от платформы впечатлений Wink и сервиса «Ростелеком Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «ЛитРес», AllTime.RU, Skyeng, SUNLIGHT и NetPrint.

Онлайн-игра стартовала 18 ноября 2019 года и завершится 31 января 2020 года. Принять участие в игре могут как уже подключенные, так и новые клиенты компании. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить приветственные бонусы для старта в игре.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Целься в приз» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности доступна на сайте rt.ru в разделе «Программа Бонус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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