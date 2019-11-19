2019-11-19T16:15:24+03:00
Общество

Москвичка поколотила судебного пристава из Юрьев-Польского

В ход пошли руки и сотовый телефоном
Елена Масленникова
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7 июля 2019 года в Юрьев-Польском жительница Москвы пришла на прием к судебным приставам. В ходе разговора женщина начала кричать. Пристав попросил ее удалиться, но москвичка вместо этого с кулаками набросилась на сотрудника. Сначала она ударила его несколько раз в плечо рукой, потом сотовым телефоном, а затем попыталась дать пощечину по лицу.

На драчунью завели уголовное дело. Однако виноватой себя она не считает. За применение насилия в отношении представителя власти женщине может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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