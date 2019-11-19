11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!" стартует 20 ноября

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-19T16:09:56+03:00

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Крупнейшее инвестиционное мероприятие в России, которое соберёт участников из 80 стран. Форум откроют президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьёв. В нем примут участие первый заместитель председателя Правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, первый заместитель председателя Центрального банка

РФ Дмитрий Тулин, президент - председатель правления ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож.

Главным событием первого дня работы форума станет пленарная сессия "Мосты над волнами деглобализации". На сессии выступит Президент России Владимир Путин. Среди участников - президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель и главный исполнительный директор Moelis & Company Кен Моэлис, председатель Совета директоров ENI, председатель Совета директоров Marcegaglia Holding

Эмма Марчегалья, президент и управляющий директор фонда Шёлкового пути Ван Яньчжи. Во второй день форума пройдёт панельная сессия "Поддержка инвестиций: от бетона до байтов". Основными темами обсуждения станут цифровая экономика, финансовые технологии и e-commerce, электронные визы, инфраструктурные проекты и безопасные автодороги. Модератором сессии станет Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ.

Участие в дискуссии примут президент - председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина, генеральный директор интернет-магазина WildBerries Татьяна Бакальчук и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU