ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт "Мир" - Maestro

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-19T15:59:57+03:00

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Банк ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых "Мультикарт" "Мир"-Maestroс возможностью бесконтактной оплаты двумя платежными системами с момента запуска проекта в июле 2019 года

Общий оборот по ним превысил 500 млн рублей, из которых 8 млн составили платежи за границей. Клиенты ВТБ совершили покупки в более чем 40 странах, чаще всего в Нидерландах, Великобритании, Турции, Беларуси и Кипре.

Кобейджинговая карта <Мир>-Maestro дает возможность проведения транзакций как в России, так и за рубежом. В России карту можно привязать к мобильному платежному сервису Mir Pay для смартфонов на ОС Android.

"ВТБ стремится предлагать своим клиентам современные продукты, и данный проект - важный шаг на пути к переходу в безналичные платежи и уходу от наличных денег. Мы обеспечим нашим клиентам комфортный и безопасный сервис для совершения покупок как в России, так и за рубежом", - отметил Валерий Чулков, член правления ВТБ.

"В рамках своей стратегии ВТБ развивает единую фабрику по сопровождению продуктов и услуг, максимально удобных для пользователей. Мы постоянно совершенствуем сервис доставки и реализуем онлайн-сервисы. Все эти услуги будут доступны и для карт <Мир>-Maestro. Уверен, наши клиенты оценят все преимущества данного продукта>, - отметил Сергей Миловский, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ.

"ВТБ является не только одним из крупнейших эмитентов национальных платежных карт, но и важным стратегическим партнером платежной системы "Мир", который в числе первых присоединяется к нашим новым проектом и внедряет новые сервисы", - комментирует Максим Лазырин, коммерческий директор ПС <Мир>.

ВТБ начал эмиссию национальных платежных карт с декабря 2016 года. На сегодняшний день банк выпустил более 12 млн карт "Мир".

ИСТОЧНИК KP.RU