2019-11-19T15:20:24+03:00
Общество

Экс-супруг притворившейся мертвой жительницы Суздаля получил 7 лет колонии за покушение на убийство

Женщина выжила благодаря хитрости и опыту врачей
Артём Черепанов
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Суздальский районный суд приговорил 44-летнего местного жителя к семи годам колонии за покушение на убийство бывшей супруги. Раненная им 36-летняя женщина притворилась мертвой, чтобы выжить. Ее спасли врачи скорой помощи.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что неурядицы в семье начались после того, как жена устроилась на работу в местный гостиничный комплекс. Сначала супруги конфликтовали, потом и вовсе развелись. Но смириться с разводом мужчина так и не смог, начал пить, требовал отдать ему на воспитание сына.

3 апреля бывший муж пришел к экс-супруге домой и в очередной раз завел разговор о сыне. Потом он заявился к ней на работу, вызвал женщину поговорить на улице, где несколько раз ударил ее ножом в живот. Упав на землю, женщина притворилась мертвой. Посчитав, что экс-супруга умерла, мужчина поспешил покинуть место преступления, в то время, как раненная могла добраться до телефона и вызвать скорую помощь. Врачи успели спасти женщину. Ну, а ее бывший муж сделал явку с повинной в отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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