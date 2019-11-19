Уволен директор владимирского стадиона "Торпедо" Лев Антонов

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-19T12:53:22+03:00

У него был длительный конфликт с болельщиками клуба и другими спортфунционерами

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18 ноября с поста директора владимирского стадиона "Торпедо" был уволен известный в прошлом местный футбольный арбитр (лайнсмен) ФИФА Лев Антонов. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта и физической культуры администрации Владимирской области.

Официально формулировка решения об увольнении Антонова звучит как "в связи с неоднократным неисполнением своих служебных обязанностей без уважительных причин".

В официальном комментарии об увольнении Льва Антонова также сообщается:

"Во время проверки, проведенной департаментом в октябре 2019 года, было выявлено ряд нарушений, связанных с организацией занятий и мероприятий, проходящих в СК «Торпедо», передачей в безвозмездное пользование и в аренду государственного областного имущества, закрепленного за СК «Торпедо», а также предоставлением платных услуг.

Стоит отметить, что ранее у Антонова уже были два дисциплинарных взыскания, связанных с неисполнением служебных обязанностей"

Отметим, Лев Антонов также является главной федерации футбола Владимирской области. Директором стадиона он был назначен в 2014 году.

За время свой карьеры Лев Антонов обслужил 450 матчей чемпионата России, национальных сборных и еврокубков. С 1999 года Антонов - арбитр ФИФА.

ИСТОЧНИК KP.RU