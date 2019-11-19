На берегу Оки в Муромском районе нашли тело мужчины
В минувшие выходные двое жителей Владимира поехали на Оку порыбачить. Видимо, остались на ночь. Утром товарищ увидел на берегу лежащего друга. 62-летний мужчина был уже без признаков жизни.
- Если человек тонет на Оке, то там без водолазов не обходится - на реке сильное течение. А тут мужчину нашли на берегу. Возможно, он скончался из-за хронического заболевания. Подробности случившегося будет выяснять следствие, - рассказал Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области.
С начала 2019 года на воде произошло 18 ЧП. 14 человек погибли, включая четверых детей.
ИСТОЧНИК KP.RU