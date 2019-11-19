На берегу Оки в Муромском районе нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-19T12:50:51+03:00

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В минувшие выходные двое жителей Владимира поехали на Оку порыбачить. Видимо, остались на ночь. Утром товарищ увидел на берегу лежащего друга. 62-летний мужчина был уже без признаков жизни.

- Если человек тонет на Оке, то там без водолазов не обходится - на реке сильное течение. А тут мужчину нашли на берегу. Возможно, он скончался из-за хронического заболевания. Подробности случившегося будет выяснять следствие, - рассказал Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области.

С начала 2019 года на воде произошло 18 ЧП. 14 человек погибли, включая четверых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU