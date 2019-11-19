2019-11-19T12:41:55+03:00
Общество

Владимирская квартира вошла в топ-5 самых больших и дорогих апартаментов Центра России

Она стоит 17,8 миллионов рублей
Сергей МОРКОВКИН
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Вид на 17,8 миллионов рублей.... в смысле, на пойму КлязьмыВид на 17,8 миллионов рублей.... в смысле, на пойму Клязьмы
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Квартира в престижном районе Владимира вошла в топ-5 самых больших апартаментов ЦФО по данным портала Циан. Двухуровневую квартиру на втором этаже дома на улице Горной продают за 17,8 миллионов рублей. Площадь апартаментов - 370 квадратных метров. В квартире нашлось место для массажного кабинета, сауны, бассейна, большой кухни. Ко всем этим радостям жизни прилагается прекрасный вид на пойму Клязьмы.

Самая большая квартира ЦФО нашлась в Московской области. Апартаменты размерами более 800 квадратных метров в Одинцово обойдутся в 130 миллионов рублей. Второе место заняла квартира в 400 квадратных метров в престижной новостройке в Рязани. Она обойдется в 16 миллионов рублей. На третьем месте - квартира за 13 миллионов рублей в Твери (376 квадратных метров).

Самая дешевая престижная квартира в ЦФО продается в Воронежской области, в городе Борисоглебске. Она обойдется 3,55 миллиона рублей. Самые дорогие квартиры рейтинга (не считая Московской области), находятся в Ярославле и Калуге. Там престижные квартиры больших размеров готовы продать за 25 миллионов рублей. Причем калужская квартира продается без отделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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