Жительница Судогодского района «обнулила» банковскую карту свекрови

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-19T12:13:28+03:00

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Жительница Судогодского района обратилась в полицию с заявлением о краже денег с ее банковской карты. У женщины похитили 17600 рублей. Правоохранители установили личность подозреваемой. И оказалось, деньги у пожилой женщины украла ее невестка, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Свекровь рассказала той, что хранит банковскую карту дома с прикрепленным к ней пин-кодом. Молодая родственница воспользовалась ситуацией. Она попросила бабушку посидеть с внуком, а сама отправилась к пенсионерке домой, забрала карту, сняла с нее деньги, а потом незаметно подбросила в сумку потерпевшей.

Теперь невестке может грозить до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU