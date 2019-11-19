Жительница Судогодского района «обнулила» банковскую карту свекрови
Жительница Судогодского района обратилась в полицию с заявлением о краже денег с ее банковской карты. У женщины похитили 17600 рублей. Правоохранители установили личность подозреваемой. И оказалось, деньги у пожилой женщины украла ее невестка, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Свекровь рассказала той, что хранит банковскую карту дома с прикрепленным к ней пин-кодом. Молодая родственница воспользовалась ситуацией. Она попросила бабушку посидеть с внуком, а сама отправилась к пенсионерке домой, забрала карту, сняла с нее деньги, а потом незаметно подбросила в сумку потерпевшей.
Теперь невестке может грозить до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU