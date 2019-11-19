2019-11-19T11:48:30+03:00
Общество

Во Владимире пройдет первый кинофестиваль имени Алексея Баталова

На него приедут Лев Прыгунов, Юрий Норшетйн и Вера Алентова
Артём Черепанов
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С 20 по 23 ноября по Владимирской области пройдет первый кинофестиваль "Журавли" имени народного артиста СССР, уроженца Владимира Алексея Баталова. В фестивале примут участие известные актеры - друзья и коллеги Баталова: Всеволод Шиловский, Лев Прыгунов, Юрий Норштейн, Вера Алентова, Игорь Ясулович.

Основные мероприятия кинофестиваля «Журавли» планируется провести во Владимире:

– 20 ноября в областном Дворце культуры и искусства пройдёт пресс-конференция участников и организаторов фестиваля. Начало в 13:30.

– 20 ноября в 19:00 состоится торжественное открытие фестиваля в областном Дворце культуры и искусства (ул. Диктора Левитана, 4),

– 21 ноября в областной научной библиотеке запланирована презентация книги «Судьба и ремесло». Рассказы актёра дополняют предисловие и сказки его дочери, Гитаны-Марии Баталовой. Гости презентации: Гитана-Мария Баталова (дочь Баталова) и Гитана Аркадьевна Леонтенко (вдова артиста). Начало в 15:00.

– 21 ноября в 19:00 пройдёт вечер памяти Алексея Баталова в областном Дворце культуры и искусства,

– 22 ноября в Областном доме работников искусств им. Ю.А. Тумаркина – творческая встреча с Юрием Норштейном. Начало в 18:30.

– 22 ноября во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи – вечер сказок Марии Баталовой «И быль, и небыль…». Начало в 15:00.

– 23 ноября во Владимирском академическом театре драмы – творческая встреча со Львом Прыгуновым. Начало в 15:00.

– 23 ноября в 17:00 состоится закрытие кинофестиваля в кинотеатре «Русь-Кино» (Суздальский пр-т, 8).

Справки по телефонам: Киноцентр – 34-25-33, ОДКиИ – 54-38-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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