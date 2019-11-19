Несколько домов в Добром на день останутся без отопления

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-19T10:32:29+03:00

На теплотрассе будет проводиться ремонт

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19 ноября в восточной части Владимира от отопительной системы на день будут отключены 60 домов. По данным компании "Т Плюс", обслуживающей теплосети в городе, отключение плановое, связанное с реконструкцией сети в районе.

Отключение отопления пройдет с 9.00 до 21.00 и коснется домов

№№ 217, 219 по улице Добросельской

№№ 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16а по улице Егорова

№№ 47, 49, 51, 53, 53а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а по улице Комиссарова

№№ 1, 15, 17, 17а, 19, 19а, 1г, 21, 27, 27а, 29, 3, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 35/37, 37, 39, 39а, 39б, 39в, 3а, 5, 7 по улице Растопчина.

ИСТОЧНИК KP.RU