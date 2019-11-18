Владимирцев, отметивших вековой юбилей, стало больше

СЕГОДНЯ 19:41 2019-11-18T19:41:32+03:00

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При том, что общая численность населения во Владимирской области снижается, количество 100-летних юбиляров растет. Для сравнения, 10 лет назад среди отметивших свой сотый День рождения было 74 человека. В этом году их уже 150: 101 женщина и 49 мужчин. Среди долгожителей представительниц прекрасной половины всегда было больше. В 2010-м – свыше 13,5 тысяч, а в 2019 – около 19 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU