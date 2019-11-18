В Гусь-Хрустальном соседи вывели из горящей квартиры хозяина

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-18T17:48:02+03:00

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17 ноября около 23.00 в Гусь-Хрустальном загорелась квартира на третьем этаже. Мужчина, проживающий в этом доме на втором этаже, почувствовал запах гари и побежал к соседу. Александр Баганин и Дмитрий Дунаев уже вдвоем вошли в квартиру, из которой шел густой дым. Дверь была открыта. Соседи тут же нашли хозяина и вывели в подъезд, а сами стали тушить пламя. Площадь составила всего 0,2 квадратных метра. Пожар потушили до приезда сотрудников МЧС. Благодаря решительным действиям соседей удалось избежать развития пожара. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU