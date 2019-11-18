2019-11-18T17:48:02+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном соседи вывели из горящей квартиры хозяина

И потушили пламя
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 ноября около 23.00 в Гусь-Хрустальном загорелась квартира на третьем этаже. Мужчина, проживающий в этом доме на втором этаже, почувствовал запах гари и побежал к соседу. Александр Баганин и Дмитрий Дунаев уже вдвоем вошли в квартиру, из которой шел густой дым. Дверь была открыта. Соседи тут же нашли хозяина и вывели в подъезд, а сами стали тушить пламя. Площадь составила всего 0,2 квадратных метра. Пожар потушили до приезда сотрудников МЧС. Благодаря решительным действиям соседей удалось избежать развития пожара. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции
ВТБ Лизинг передал автомобили для такси моногороду в Тульской области
На прошлой неделе в 33 регионе в авариях пострадали 12 детей
В Судогодском районе грабитель сломал стену дома и вынес оттуда линолеум и швейную машинку
На улице Юрьев-Польского напали на женщину
Муромлянин украл документы из уголовного дела
Гусевчанин расплатился в такси с украденного телефона
Во Владимире появится еще один дата-центр
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
Почта России и банк ВТБ через АО "НЛТ" увеличивают логистические мощности в Перми
ВТБ: в этом сезоне пользователи "Велобайка" совершили свыше 5 млн поездок
Центр ИЗО приглашает мам с детьми бесплатно посетить выставки
Во Владимир приезжает всероссийская экспедиция доноров костного мозга