2019-11-18T16:35:41+03:00
Общество

На прошлой неделе в 33 регионе в авариях пострадали 12 детей

Двое погибли
Елена Масленникова
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На прошлой неделе произошло 320 аварий, в которых пострадали 78 человек, в том числе 12 детей. Двое участников ДТП погибли. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 58 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве случаев ДТП случались из-за выезда на встречную полосу и нежелания пропускать других. В Ковровском районе 15 ноября при столкновении иномарки с рейсовым автобусом, пострадала 6-летняя девочка, находящаяся в машине. Она госпитализирована. Вчера, 17 ноября в Суздальском районе водитель иномарки врезалась в дорожный знак, в результате чего автомобиль загорелся, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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