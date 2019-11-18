2019-11-18T16:33:49+03:00
Происшествия

В Судогодском районе грабитель сломал стену дома и вынес оттуда линолеум и швейную машинку

Мужчину арестовали
Валерия ПРОНИНА
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Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего безработного мужчины. По данным УМВД, 11 ноября 2019 года он сломал стену дачного дома и вынес оттуда стол, линолеум, швейную машину и прочие предметы быта на сумму 29 500 рублей. Все "добро" он спрятал в автомобиле и хотел в дальнейшем реализовать.

Вор, когда только хотел уехать, увидел патрульный автомобиль и пытался скрыться в лесу, но полицейские его арестовали и забрали имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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