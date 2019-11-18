2019-11-18T16:28:16+03:00
Происшествия

На улице Юрьев-Польского напали на женщину

Вор пытался отобрать у нее сумку
Валерия ПРОНИНА
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13 ноября текущего года полицию обратилась 43-летняя местная жительница. На улице на нее напал мужчина и вырвал сумку с документами и деньгами. Прохожий, увидев ограбление, догнал преступника и отобрал сумку. Вор сбежал.

По данным УМВД по Владимирской области, уже через несколько часов полицейские задержали мужчину, похожего на подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель.

Он пояснил, что хотел таким способом получить деньги. Возбуждено уголовное дело за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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