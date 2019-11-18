2019-11-18T15:52:31+03:00
Происшествия

Муромлянин украл документы из уголовного дела

Осужденный за убийство хотел избежать ответственности
Ирина Мальцева
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В конце июля горожанин был осужден за убийство, угон автомобиля и кражу. Ему предстояло провести двенадцать с половиной лет в колонии строгого режима. Но защитник подал апелляционную жалобу, а осужденным заявил ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела, которое удовлетворили. В августе в судебном зале Муромского городского суда, знакомясь с материалами дела, осужденный незаметно для конвоиров и секретаря судебного заседания, вырвал часть документов из уголовного дела, а также вытащил диск, где была записана проверка показаний на месте событий с его участием. Вырванные листы и диск он незаметно принес в изолятор, документы разорвал, а диск сломал. Теперь ему предъявлено новое обвинение - вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Рассматривать его предстоит опять же Муромскому городскому суду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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