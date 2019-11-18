Гусевчанин расплатился в такси с украденного телефона

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-18T14:54:07+03:00

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Летом этого года в полицию обратился житель Гусь-Хрустального, который сообщил, что у него украли телефон. Позднее выяснилось, что заявитель распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым, а потом уснул. Так называемый друг этим воспользовался, забрал телефон и больше на связь не выходил. Злоумышленник вызвал такси и отправился во Владимир. Доехав до места назначения, парень расплатился с таксистом безналом через приложение с украденного у товарища телефона. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Похитителя задержали, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к других подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU