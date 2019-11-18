Во Владимире появится еще один дата-центр
Один из крупнейших онлайн-продавцов страны компания "Вайдберриз" провела переговоры с администрацией города Владимира о строительстве дата-центра в городской черте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ведомство отмечает, что топ-менеджеров компании привлек опыт работы городских властей Владимира с другим крупным дата-центром компании "Яндекс". В случае успеха переговоров стоимость проекта оценивается в 4 миллиарда рублей.
Судя по тону пресс-релиза администрации города Владимира, местные власти не против предоставить землю ритейлеру для строительства дата-центра. При этом, сам факт придания огласки подобных переговоров говорит о том, что строительство дата-центра уже практически решенный вопрос. Обычно о подобных встречах не принято говорить открыто.
ИСТОЧНИК KP.RU