2019-11-18T12:52:50+03:00
Общество

ВТБ: в этом сезоне пользователи "Велобайка" совершили свыше 5 млн поездок

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В Москве завершил работу седьмой сезон работы общественного городского проката "Велобайк".

С 20 апреля по 17 ноября 2019 года москвичи и гости столицы совершили рекордное количество поездок - 5 млн, что на 17% превышает показатель прошлого года. В этом году велопрокатом воспользовались 415 тысяч человек (+15% к результатам 2018 года). За сезон они проехали более 7,3 млн километров, что на четверть больше прошлого сезона. В среднем один пользователь проехал 18 км. Ежедневно жители и гости столицы совершали 24,5 тысячи поездок.

В 2019 году система общественного городского проката "Велобайк" обслуживала 528 станций и 5,5 тысяч велосипедов, из которых 429 - это электрические. В среднем каждый велосипед в этом сезоне использовали шесть раз в день. В сентябре <Велобайк> расширил границы проката за пределами МКАД. В настоящее время сеть <Велобайка> охватывает 65 районов, расположенных в 9 округах Москвы.

Мигель Маркарянц, председатель совета директоров АО "Ситибайк", старший вице-президент ВТБ, отметил: "Сегодня можно с уверенностью сказать, что велосипед стал неотъемлемой частью столицы и горожане используют его как полноценный вид транспорта. Московский велопрокат сегодня входит в пятерку самых крупных в мире. Мы постоянно работаем над улучшением клиентского опыта, доработанное мобильное приложение уже скачали 1 млн человек".

Максим Акимов, президент общественного велопроката "Велобайк", отметил: "Нас очень радуют результаты этого сезона. В следующем году расширение проката "Велобайк" продолжится: мы планируем открыть 100 новых станций, а также увеличить парк велосипедов на 1 тысячу штук, количество электровелосипедов увеличится почти в 2 раза - до 729. Кроме того, мы решили открыть велопрокат в других городах. И уже в следующем году прокат аренды велосипедов станет доступен жителям Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Мурманска. Уверен, что по истечении двух-трех лет "Велобайк" станет неотъемлемой частью инфраструктуры в этих городах".

Общественный велопрокат "Велобайк" реализуется банком ВТБ совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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