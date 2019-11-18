Центр ИЗО приглашает мам с детьми бесплатно посетить выставки

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-18T12:22:45+03:00

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24 ноября в рамках культурно-просветительской акции "С мамой в музей" в Центре ИЗО мамам вместе с детьми (до 18 лет) можно бесплатно посетить несколько выставок:

- выставку "Владимирские сезоны", в экспозицию которой вошли живописные и графические произведения художников разных районов Владимирской области;

- выставку-ярмарку "Самоцветы мира", которая познакомит с разными видами натуральных камней. Здесь можно приобрести красивые сувениры на память о посещении Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU