Центр ИЗО приглашает мам с детьми бесплатно посетить выставки
Акция приурочена к празднику
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24 ноября в рамках культурно-просветительской акции "С мамой в музей" в Центре ИЗО мамам вместе с детьми (до 18 лет) можно бесплатно посетить несколько выставок:
- выставку "Владимирские сезоны", в экспозицию которой вошли живописные и графические произведения художников разных районов Владимирской области;
- выставку-ярмарку "Самоцветы мира", которая познакомит с разными видами натуральных камней. Здесь можно приобрести красивые сувениры на память о посещении Центра.
ИСТОЧНИК KP.RU