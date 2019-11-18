2019-11-18T12:22:45+03:00
Общество

Центр ИЗО приглашает мам с детьми бесплатно посетить выставки

Акция приурочена к празднику
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

24 ноября в рамках культурно-просветительской акции "С мамой в музей" в Центре ИЗО мамам вместе с детьми (до 18 лет) можно бесплатно посетить несколько выставок:

- выставку "Владимирские сезоны", в экспозицию которой вошли живописные и графические произведения художников разных районов Владимирской области;

- выставку-ярмарку "Самоцветы мира", которая познакомит с разными видами натуральных камней. Здесь можно приобрести красивые сувениры на память о посещении Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире появится еще один дата-центр
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
Почта России и банк ВТБ через АО "НЛТ" увеличивают логистические мощности в Перми
ВТБ: в этом сезоне пользователи "Велобайка" совершили свыше 5 млн поездок
Во Владимир приезжает всероссийская экспедиция доноров костного мозга
Город Владимир показали на Первом канале
Пьяная компания до смерти избила мужика, а потом не смогла спрятать тело
Владимир Мединский вручил инициатору создания Суворовского музея во Владимирской области премию «Меценат года»
Владимирские борцы выиграли две медали на всероссийских соревнованиях в Казани
Безработный владимирец изготавливал в своей квартире патроны и оружие
Танеевский музыкальный фестиваль войдёт в Ассоциацию российских фестивалей
В Александровском районе из-за позднего вызова пожарных сгорел дом, а в нем погиб мужчина
В областной научной библиотеке презентуют книгу владимирского графика
В Гусь-Хрустальном чествовали кадетов, ликвидировавших пал травы минувшей весной
До конца 2020 года власти 33 региона хотят полностью перевести управление скорой помощью в цифровой формат
Во Владимирской области пропала женщина
В субботу вечером в Покрове эвакуировали целый подъезд из-за пожара
У Владимира до сих пор нет паспорта готовности к зиме
В Киржачском районе ищут пропавшую пенсионерку, которая нуждается в медицинской помощи
В Камешковском районе полностью выгорел частный дом: пострадали три человека
На пожаре в Александрове спасли 7 человек, в том числе грудного ребенка
Во Владимире в школе №42 ввели карантин из-за вспышки внебольничной пневмонии
Муромлянин, квартира которого сгорела из-за утечки газа, получит компенсацию
Под Владимиром пассажир поезда украл телефон у соседа
Во Владимире начался всероссийский турнир по самбо «Кубок Александра Невского»