2019-11-18T12:11:27+03:00
Происшествия

Пьяная компания до смерти избила мужика, а потом не смогла спрятать тело

Они кинули его прямо на лестничной площадке, но не успели стереть кровавые следы, ведущие в квартиру
Алексей СУХОВ
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Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 27-летнего вязниковца. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 ноября 2019 года 48-летний мужчина пришел в гости к своему соседу, где уже находились двое молодых людей. Компания выпивала, возникла ссора, закончившаяся дракой. 27-летний парень сильно избил 48-летнего собутыльника. В итоге тот скончался. Утром компания друзей решила вытащить тело из помещения, но услышав, что в подъезде кто-то поднимается, скрылись на общем балконе, оставив труп на лестничной клетке. Сосед обнаружил на площадке кровяные следы, ведущие к квартире, где произошло убийство, и тело. Естественно, он вызывал полицию.

Тем временем, подозреваемый совместно со своими друзьями перетащили тело знакомого в квартиру по его месту жительства и оставили там. Понятное дело, что полицейские быстро нашли и тело, и потенциальных убийц. Подозреваемого арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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