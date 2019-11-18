Владимирские борцы выиграли две медали на всероссийских соревнованиях в Казани

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-18T11:19:44+03:00

За Владимирскую область выступали четыре человека

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Воспитанники Владимирской областной СШОР по спортивной борьбе Степан Стародубцев и Иван Мазуров завоевали серебряную и бронзовую медали на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. Турнир проходил в Казани с 15 по 17 ноября.

Стародубцев выступал в весовой категории «77 кг», Мазуров – «130 кг».

Оба призера по итогам турнира вошли в основной состав юношеской сборной России.

В общей сложности в соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из 42 регионов России. За Владимирскую область выступали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU