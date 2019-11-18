2019-11-18T11:13:41+03:00
Происшествия

Безработный владимирец изготавливал в своей квартире патроны и оружие

Возбуждено два уголовных дела
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: УФСБ России по Владимирской области
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В июле 2019 года в квартире у безработного мужчины 1992 года рождения сотрудники УФСБ нашли переделанный пистолет калибра 9 мм с устройством для бесшумной беспламенной стрельбы и 109 патронов разных калибров, а также гильзы, пули и другие приспособления для снаряжения патронов.

Как сообщает УФСБ, основные части и детали для изготовления огнестрельного оружия и патронов житель Владимира покупал через интернет с доставкой по почтовому каналу.

Оружие и патроны направлены в полицию для проведения баллистического исследования.

В отношении мужчины в сентябре и ноябре возбуждено два уголовных дела. Сейчас владимирец - под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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