СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-18T09:24:17+03:00

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Танеевский музыкальный фестиваль войдёт в Ассоциацию российских фестивалей, сообщили на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Ассоциация российских фестивалей (АРФ) – профессиональное объединение фестивалей академических исполнительских искусств. Она будет способствовать обмену знаниями и опытом через учебные программы, направленные, в частности, на профессиональное развитие менеджеров и продюсеров молодых фестивалей. Кроме того, Ассоциация будет способствовать контактам с международной культурной прессой, органами государственной власти и общественными организациями.

Танеевский музыкальный фестиваль, возрождённый в 2015 году, проходит во Владимирской области - на родине Сергея Танеева - один раз в два года, объединяя на своих площадках ведущих музыкантов российской и мировой известности. В рамках фестиваля также проходит образовательная программа "Народная консерватория", включающая мастер-классы, дискуссии, открытые лекции, творческие встречи. Следующий Танеевский фестиваль состоится в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU