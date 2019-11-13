2019-11-13T15:46:33+03:00
Общество

В Ковровском районе еще один случай бешенства

Собака заразилась бешенством от лисы
Алексей СУХОВ
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ГБУ ВО « Ковровская рай СББЖ» сообщает о возникновении очага бешенства на территории Ковровского района. 7 ноября мужчина, проживающий в поселке Пакино в своем огороде обнаружил труп лисы, которую растерзала его собака.

Труп лисы был доставлен в лабораторию. 12 ноября пришел положительный результат на бешенство.

Собака же осталась жив Ей сделали прививку от бешенства, животноенаходится под под наблюдением.

С начала года это 15-й случай возникновения бешенства у животных на территории Коврова (3 случая) и Ковровского района (12 случаев). Бешенство выявлено у десяти лис, трех кошек, одной собаки и одной енотовидной собаки.

Бесплатную вакцинацию своему животному жителям города оружейников можно сделать по адресу г. Ковров, ул. Першутова, д. 45.

Обо всех случаях подозрительного поведения животных необходимо сообщать в районную ветстанцию по тел. 2-14-20, 2-27-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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