2019-11-13T15:14:57+03:00
Общество

Владимирские поисковики примут участие в закрытии Всероссийской акции "Вахта Памяти-2019"

Она пройдет в Архангельске
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено администрацией Владимирской областифото предоставлено администрацией Владимирской области
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14-17 ноября в Архангельске состоится торжественное закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти-2019». Владимирскую область там представят члены регионального отделения Поискового движения России командир поискового отряда «Сыны Отечества» (г. Меленки) Игорь Долженков и боец поискового отряда «Небо Родины» (г. Владимир) Артём Волков.

В течение четырёх дней поисковики подведут итоги полевого поискового сезона 2019 года, обменяются опытом в организации и проведении экспедиций, наметят планы на следующий год и деятельность в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Для участия в мероприятии приглашены представители поисковых объединений Российской Федерации, имеющие практический опыт поисковой работы в 2019 году, руководители и активисты региональных отделений Поискового движения России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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