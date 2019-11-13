Юный киржачский шахматист выиграл первенство ЦФО
Воспитанник киржачского МБУ ДО «ДООСЦ» Иван Лобанов выиграл первенство Центрального федерального округа (ЦФО) по шахматам среди мальчиков до 13 лет. Турнир проходил в Брянске.
Иван занимается под руководством педагога дополнительного образования Дмитрия Лошакова.
На первенство и чемпионат Центрального федерального округа по шахматам среди спортсменов до 19 лет приехали более 400 участников из всех областей центральной России.
За две недели были разыграны комплекты наград в пяти возрастных категориях - по молниеносным и классическим шахматам. Также были определены лучшие спортсмены в решении шахматных задач.
ИСТОЧНИК KP.RU