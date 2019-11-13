2019-11-13T15:09:26+03:00
Спорт

Юный киржачский шахматист выиграл первенство ЦФО

На соревнования приехало более 400 участников из всех областей центральной России.
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Воспитанник киржачского МБУ ДО «ДООСЦ» Иван Лобанов выиграл первенство Центрального федерального округа (ЦФО) по шахматам среди мальчиков до 13 лет. Турнир проходил в Брянске.

Иван занимается под руководством педагога дополнительного образования Дмитрия Лошакова.

На первенство и чемпионат Центрального федерального округа по шахматам среди спортсменов до 19 лет приехали более 400 участников из всех областей центральной России.

За две недели были разыграны комплекты наград в пяти возрастных категориях - по молниеносным и классическим шахматам. Также были определены лучшие спортсмены в решении шахматных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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