Владимирских сельских депутатов освободят от отсчетов о доходах

13 Нояб. 12:44 2019-11-13T12:44:59+03:00

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Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности ЗС Владимирской области рекомендовал к принятию изменений в закон о противодействии коррупции, освобождающих сельских депутатов на освобожденной основе отчитываться о своих доходах.

Пресс-служба ЗС со ссылкой на слова председателя комитета Александра Нефедова сообщает, что сельские депутаты работают на общественных началах и не приравниваются к муниципальным служащим. Поэтому они считают требование отчитываться о своих доходах излишним. Также отмечается, что из-за требований отчитываться о доходах потенциальные кандидаты отказываются от участия в выборах. В истории региона уже были случаи, когда в отдельных сельских избирательных округах кандидаты вообще не выдвигались.

ИСТОЧНИК KP.RU