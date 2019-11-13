Вязниковские полицейские спасли водителя и пассажирку из автомобиля, съехавшего в пруд

13 Нояб. 11:25 2019-11-13T11:26:34+03:00

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Машина ДПС в ночь на 3 ноября патрулировала Вязниковский район, когда экипаж заметил автомобиль, водитель которого вел себя странно. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, полицейские дали команду остановиться, но водитель попытался скрыться. На крутом повороте он не справился с управлением, автомобиль соскользнул с дороги, опрокинулся на крышу и стал сползать в пруд.

Полицейские, которые догоняли автомобиль, увидели, что он опрокинулся и уходит под воду. Старший инспектор ГИБДД полиции Вязниковского района, старший лейтенант полиции Николай Бабашкин, выскочил из полицейского автомобиля и прямо в форме прыгнул в пруд.

Он сумел открыть дверь тонущего автомобиля и за руку вытащил оттуда женщину, ехавшую на переднем сиденье. Подтолкнув ее к берегу и передав напарнику, Николай вернулся к перевернувшейся машине, которая к тому времени практически полностью ушла под воду. Из салона раздавались крики о помощи. Инспектор на ощупь нашел руку водителя и помог ему выбраться из автомобиля.

Затем полицейские вызвали «скорую», которая забрала обоих пострадавших в больницу. Благодаря смелым и быстрым действиям Николая Бабашкина и пассажирка и водитель в порядке, их жизни ничего не угрожает.

Медики проверили водителя на содержание алкоголя в крови. Выяснилось, что 27-летний житель Вязниковского района был пьян, когда вел машину. Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Теперь с этим полиция и суд будут разбираться отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU