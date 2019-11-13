2019-11-13T11:26:34+03:00
Происшествия

Вязниковские полицейские спасли водителя и пассажирку из автомобиля, съехавшего в пруд

Машина, сбегавшая от патруля, уже ушла под воду
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Машина ДПС в ночь на 3 ноября патрулировала Вязниковский район, когда экипаж заметил автомобиль, водитель которого вел себя странно. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, полицейские дали команду остановиться, но водитель попытался скрыться. На крутом повороте он не справился с управлением, автомобиль соскользнул с дороги, опрокинулся на крышу и стал сползать в пруд.

Полицейские, которые догоняли автомобиль, увидели, что он опрокинулся и уходит под воду. Старший инспектор ГИБДД полиции Вязниковского района, старший лейтенант полиции Николай Бабашкин, выскочил из полицейского автомобиля и прямо в форме прыгнул в пруд.

Он сумел открыть дверь тонущего автомобиля и за руку вытащил оттуда женщину, ехавшую на переднем сиденье. Подтолкнув ее к берегу и передав напарнику, Николай вернулся к перевернувшейся машине, которая к тому времени практически полностью ушла под воду. Из салона раздавались крики о помощи. Инспектор на ощупь нашел руку водителя и помог ему выбраться из автомобиля.

Затем полицейские вызвали «скорую», которая забрала обоих пострадавших в больницу. Благодаря смелым и быстрым действиям Николая Бабашкина и пассажирка и водитель в порядке, их жизни ничего не угрожает.

Медики проверили водителя на содержание алкоголя в крови. Выяснилось, что 27-летний житель Вязниковского района был пьян, когда вел машину. Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Теперь с этим полиция и суд будут разбираться отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и ВЭБ.РФ выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство угольного терминала в Ванино
Следком начал доследственную проверку по ДТП со школьниками в Гусь-Хрустальном
Во Владимире иномарка сбила подростка
Педофила с улицы Белоконской, напавшего на 15-летнюю школьницу, поймали
В 2020 году во Владимирской области откроется образовательный центр Юрия Башмета
Во Владимир приехала правнучка адмирала Лазарева - участника экспедиции, открывшей Антарктиду
ВТБ Лизинг признан лидером рынка в сегментах железнодорожной и строительной техники
В Коврове столкнулись автобус и иномарка: пострадала 6-летняя девочка
ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью "Домиленд"
В Кольчугино открыли спортивную площадку и площадку для сдачи ГТО
ВТБ развивает сотрудничество с правительством Ставропольского края
Владимирцы незаконно хранят оружие и боеприпасы
Ковровчанке 8 месяцев не платили зарплату - возбуждено уголовное дело
В Вязниковском районе из-за сигареты загорелся дом: на пожаре нашли тело мужчины
Во Владимире пройдет "МамаФест"
Гусевчанку задержали за передачу свертка с "синтетикой", а 24-летнего ставровца - за выращивание конопли