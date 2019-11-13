2019-11-13T11:16:12+03:00
Общество

Во Владимирской области снова обсудят долги перед "Газпромом"

О погашении задолженности отчитаются главы пяти районов
Артём Черепанов
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14 ноября в администрации Владимирской области пройдет заседание о долгах районов перед "Газпромом". О погашении задолженности будут говорить главы Александровского, Вязниковского, Камешковского, Кольчугинского и Суздальского районов.

Отметим, что тема о долгах районов в последние пять лет обсуждается во Владимирской области как минимум раз в полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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