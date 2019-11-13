Из областного бюджета планируют направить 45 миллионов рублей на укрепление усадьбы Зворыкиных

13 Нояб. 11:07 2019-11-13T11:07:24+03:00

Старейшее здание музея – дом Зворыкиных – с 2011 года закрыто для посетителей

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История с усадьбой Зворыкиных в Муроме, кажется, сдвинулась с мертвой точки. На сайте госзакупок появилась информация о проведении торгов на исполнение работ по укреплению склонов оврага, прилегающего к территории усадьбы купцов Зворыкиных. На эти цели область закладывает 45 миллионов рублей.

Работы включают расчистку территории от зеленых насаждений, укрепление грунтов и склонов, устройство подпорных стен и системы водоотвода.

Как сообщает интернет-портал Муром21.рф, разыгран тендер был 10 октября. Единственным заявленным исполнителем и, по всей видимости, победителем торгов стало ГУП Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3». Выполнить все работы они должны до 1 декабря 2020-го года.

Дом Зворыкиных с 2011 года закрыт для посетителей. Музейные предметы перемещены в фондохранилище, которое расположено в здании бывшего Торгово-промышленного банка, XIX в.

ИСТОЧНИК KP.RU