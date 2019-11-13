Во Владимире пройдёт Первый кинофестиваль имени Алексея Баталова «Журавли»

13 Нояб. 10:45 2019-11-13T10:45:47+03:00

В кинофестивале примут участие известные актёры и режиссеры – друзья и коллеги Баталова, его ученики

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С 20 по 23 ноября пройдет Первый кинофестиваль «Журавли» уроженца Владимира Алексея Баталова (он же Гора, он же Гога в фильме "Москва слезам не верит").

В программе – 4 конкурса современного отечественного кино – полного метра, короткого метра, документального кино и кино для детей.

Отдельную молодёжную программу представит Всероссийский государственный институт кинематографии, в котором Алексей Баталов много лет возглавлял актёрский факультет. Молодые актеры-воспитанники ВГИКа проведут класс-концерт в зале Областного колледжа культуры и искусства, а молодые режиссеры – встречу с творческой молодежью в Доме молодежи.

Будет проведено несколько мастер-классов для любительских театральных студий и учащихся театрального и актерского отделения областного колледжа культуры и искусства, а также для воспитанников детской студии анимации и юных читателей Областной библиотеки для детей и молодежи.

В Областной научной библиотеке в дни фестиваля состоится презентация книги Алексея Баталова «Судьба и ремесло».

Отдельная программа фестиваля будет посвящена творчеству дочери Баталова – Марии. Юные читатели подготовили творческие выступления по сказкам Марии Баталовой.

Творческие встречи проведут – друг Алексея Баталова, мастер анимационного кино Юрий Норштейн, и народный артист России, актер театра и кино Лев Прыгунов.

ИСТОЧНИК KP.RU