Во Владимире пройдёт Первый кинофестиваль имени Алексея Баталова «Журавли»
С 20 по 23 ноября пройдет Первый кинофестиваль «Журавли» уроженца Владимира Алексея Баталова (он же Гора, он же Гога в фильме "Москва слезам не верит").
В программе – 4 конкурса современного отечественного кино – полного метра, короткого метра, документального кино и кино для детей.
Отдельную молодёжную программу представит Всероссийский государственный институт кинематографии, в котором Алексей Баталов много лет возглавлял актёрский факультет. Молодые актеры-воспитанники ВГИКа проведут класс-концерт в зале Областного колледжа культуры и искусства, а молодые режиссеры – встречу с творческой молодежью в Доме молодежи.
Будет проведено несколько мастер-классов для любительских театральных студий и учащихся театрального и актерского отделения областного колледжа культуры и искусства, а также для воспитанников детской студии анимации и юных читателей Областной библиотеки для детей и молодежи.
В Областной научной библиотеке в дни фестиваля состоится презентация книги Алексея Баталова «Судьба и ремесло».
Отдельная программа фестиваля будет посвящена творчеству дочери Баталова – Марии. Юные читатели подготовили творческие выступления по сказкам Марии Баталовой.
Творческие встречи проведут – друг Алексея Баталова, мастер анимационного кино Юрий Норштейн, и народный артист России, актер театра и кино Лев Прыгунов.
ИСТОЧНИК KP.RU