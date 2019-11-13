Смоленский театр кукол покажет владимирцам сказки о Балде, Мойдодыре и принцессе

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-13T10:31:02+03:00

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С 15 по 17 ноября во Владимирский театр кукол приедут коллеги из Смоленского областного театра кукол имени Д.Н. Светильникова. Артисты покажут сразу три спектакля.

15 ноября гастроли начнутся с Пушкина - со "Сказки о попе и работнике его Балде". «Я помню чудное мгновенье… - Уже было! - восклицает автор, - Златая цепь на дубе том… - Ах, и это тоже было! Что же, что делать?!». На помощь Пушкину приходят персонажи его сказок, и помогают сочинить новую, включив в неё, конечно же, и свои роли… Что получилось? Добрая, веселая и полная глубокого смысла «Сказка о попе и работнике его Балде».

16 ноября юные зрители увидят "Мойдодыра". Это веселый хоровод из сказок и стихов Чуковcкого под сенью Чудо-дерева. Наполненный юмором, фантастическими превращениями, погонями, забавными плясками, песнями и триумфом чистоты, он подарит радость и отличное настроение.

Завершатся гастроли спектаклем "Заколдованная принцесса".

Цена билетов - 220, 270 рублей. Торопитесь, бидетов осталось мало!

ИСТОЧНИК KP.RU