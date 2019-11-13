Следком проводит проверку по сообщениям о владимирском педофиле

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-13T10:28:35+03:00

Информация о нем пока не подтвердилась

Изменить размер текста: A A

12 ноября сразу в нескольких пабликах города Владимира в социальных сетях появилась информация о нападении педофила в районе школы № 7 (пересечение проспекта Строителей и улицы Белоконской). Следственный комитет по Владимирской области проводит доследственную проверку. По данным ведомства, на данный момент информация о нападении не подтвердилась.

На видео с камер наблюдения у школы видно, как некий молодой человек пристает к девушке, та пытается вырваться из объятий мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU