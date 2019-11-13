Следком проводит проверку по сообщениям о владимирском педофиле
Информация о нем пока не подтвердилась
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12 ноября сразу в нескольких пабликах города Владимира в социальных сетях появилась информация о нападении педофила в районе школы № 7 (пересечение проспекта Строителей и улицы Белоконской). Следственный комитет по Владимирской области проводит доследственную проверку. По данным ведомства, на данный момент информация о нападении не подтвердилась.
На видео с камер наблюдения у школы видно, как некий молодой человек пристает к девушке, та пытается вырваться из объятий мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU