Во Владимирской области нашли фальшивую монету в пять рублей

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-13T09:58:02+03:00

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По-прежнему наиболее часто злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5 000 рублей. В 2019 году обнаружено 172 поддельные пятитысячные купюры. Еще 58 фальшивых купюр оказалось номиналом 1000 рублей. Обеих видов фальшивок меньше, чем за три квартала 2018 года (на 15 и 8 штук соответственно). А вот чего стало больше, так это поддельных купюр номиналом 2000 рублей (18 штук за этот год). Еще кое-что удивительное - в регионе столкнулись с фальшивой монетой в пять рублей.

Уменьшилось в регионе и количество случаев, когда встречались фальшивые деньги иностранных государств. Причем почти в два раза: в течение трех кварталов 2019 года выявлены 9 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США. В январе-сентябре 2018 года было найдено 20 таких купюр.

Во владимирском отделении Центробанка РФ говорят, что проверить фальшивка вам попалась или нет можно с помощью мобильного приложения "Банкноты Банка России". Приложение показывает защитные признаки в интерактивном формате: на экране смартфона можно сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь.

ИСТОЧНИК KP.RU