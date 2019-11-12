Следком завершил расследование дела против экс-директора ВСМЗ
12 ноября Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, его заместителя Александра Трушинского и их знакомого Сергея Картинцева. Конышева обвиняют в присвоении и растрате госимущества в крупном размере, Трушинского и Картинцева – в пособничестве.
Будучи главной ВСМЗ, Конышев решил заработать сам и помочь своим друзьям. Он заключил контракт с фирмой ООО «Агентство музейных технологий» на разработку фирменного логотипа музея за 390 тысяч рублей, что значительно, чем рыночная цена такой работы. Реально логотип и брендбук стоил 48,8 тысяч рублей, остальные деньги (341 тысяча рублей) подельники разделили меж собой. Конышев при этом получил 100 тысяч рублей.
Кроме того, экс-директор ВСМЗ заключил контракт на изготовление нового сайта музея с фирмой «Айкитти» за 4 миллиона рублей. В реальности он обошелся в 1,3 миллиона рублей.
За время расследования уголовного дела фигуранты возместили почти 500 тысяч рублей убытков. Остальные деньги ВСМЗ придет взыскать с них через суд.
Напомним, Игорь Конышев покинул пост генерального директора ВСМЗ в ноябре 2018 года по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU