2019-11-12T17:47:12+03:00
Происшествия

Под Радужным нашли боеприпасы различного калибра

На месте работают сотрудники Росгвардии
Валерия ПРОНИНА
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В лесу рядом с территорией закрытого города Радужный 12 ноября нашли боеприпасы различного калибра. Снаряды обнаружили во время осушения болота на военном полигоне. По некоторым сообщениям, их количество выше пятидесяти. Но по нашим данным, их существенно меньше - от 20 до 30 снарядов.

На месте работают сотрудники Росгвардии. Угрозы для населения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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