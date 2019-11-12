Под Радужным нашли боеприпасы различного калибра

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-12T17:47:12+03:00

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В лесу рядом с территорией закрытого города Радужный 12 ноября нашли боеприпасы различного калибра. Снаряды обнаружили во время осушения болота на военном полигоне. По некоторым сообщениям, их количество выше пятидесяти. Но по нашим данным, их существенно меньше - от 20 до 30 снарядов.

На месте работают сотрудники Росгвардии. Угрозы для населения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU