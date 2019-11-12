Кикбоксёры Владимирской области завоевали 6 медалей на соревнованиях в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-12T14:15:52+03:00

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Спортсмены Владимирской области выиграли шесть медалей на Кубке России и XVII всероссийских соревнованиях по кикбоксингу "Кубок Сибири", прошедших в Красноярске с 4 по 8 ноября.

На Кубке России Илья Чернов и Егор Задоров стали бронзовыми призёрами в весовых категориях "86 кг" и "81 кг" соответственно в дисциплине "К-1". На XVII Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу "Кубок Сибири", среди юношей и девушек 13-14 и 15-16 лет, а также юниоров и юниорок 17-18 лет спортсмены Владимирской области завоевали еще четыре медали в дисциплине "Фул-контакт".

Среди юношей 13-14 лет лучшим в весовой категории "60 кг" стал Арсений Жильцов. Денис Жаворонков выиграл соревнования среди юношей 15-16 лет в весовой категории "67 кг". В этой же возрастной группе Матвей Мальцев и Никита Винокуров заняли второе и третье места соответственно. Мальцев выступал в весовой категории "63,5 кг", Винокуров – в весовой категории "48 кг".

ИСТОЧНИК KP.RU