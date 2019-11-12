Компания «Газпром газораспределение Владимир» ввела в эксплуатацию систему звукового автоинформирования абонентов-должников

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-12T14:13:21+03:00

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АО «Газпром газораспределение Владимир» запустило в работу функционал автоматического звукового информирования абонентов, имеющих задолженность по оплате за техническое обслуживание газового оборудования.

Автоинформирование – один из видов допретензионной работы по снижению дебиторской задолженности физических лиц за выполненные газовиками работы и услуги. Голосовое сообщение формируется автоматически при возникновении задолженности у абонента и транслируется на его контактный телефон до момента выставления должнику письменной претензии о необходимости погашения накопившегося долга.

Подобным образом с начала действия функционала уже проинформированы более полутора тысяч потребителей, допустивших просрочку по платежам за техобслуживание газопотребляющего оборудования. От клиентов уже поступает обратная связь в виде оплаченных квитанций.

«Суммарная задолженность абонентов, которым по контактным телефонам были направлены голосовые сообщения о неисполнении ими договорных обязательств, снизилась на 40%. При этом автоинформирование выгодно не только газовикам, но и адресатам данной услуги. В случае дальнейшего наращивания долгов им грозили бы судебные разбирательства и связанное с ними возмещение издержек», – рассказала заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Газпром газораспределение Владимир» Оксана Воронцова.

ИСТОЧНИК KP.RU