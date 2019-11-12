2019-11-12T12:27:42+03:00
Общество

Во Владимирской школе № 43 закрыли спортзал

Из-за протекающей крыши на стенах завелся грибок
Артём Черепанов
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Ленинский районный суд города Владимира удовлетворил требование Роспотребнадзора и постановил закрыть на 80 дней спортивный зал школы № 43 на улице Диктора Левитана.

По данным проверки Роспотребнадзора, в спортзале потекла крыша, из-за чего на стенах облезла краска и завелся грибок. Предельно допустимые показатели влажности воздуха в помещении превышены. Руководству школы придется найти силы и средства для ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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