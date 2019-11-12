2019-11-12T11:23:04+03:00
Происшествия

Во Владимире в сгоревшем дачном доме нашли тело мужчины

Его личность установлена
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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12 ноября в 03.20 пожарным сообщили о возгорании в дачном доме садового товарищества "Сунгирь-2", которое находится на окраине Владимира. Сотрудники МЧС прибыли на место уже в 03.25, а еще через 5 минут - ликвидировали открытое горение.

На месте пожара найдено тело мужчины 1982 года рождения. Личность его установлена. В пресс-службе МЧС по Владимирской области отмечают: 21 августа в садовом товариществе проводились профилактические мероприятия, связанные с пожарной безопасностью.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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